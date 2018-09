Una Rhapsodia Bohemia para Marcelo Bielsa

Aunque perdieron este fin de semana 2-1 ante el Birmingham, los hinchas del Leeds están ilusionados con la camapaña de Marcelo Bielsa que tiene al club en el primer puesto de la segunda categoría inglesa.



Mientras aspiran poder conseguir el tan ansiado ascenso, en un programa de radio hinchas del Leed le cambiaron la letra a "Bohemian Rhapsody" de Queen y la versión se volvió viral.



La locura por el 'Loco' también llegó a los hinchas del equipo inglés. Al igual que los del Bilbao en su momento o los del Olympique de Marsella, la idolatría por el entrenador argentino crece al mismo ritmo que va consiguiendo resultados.



Los del Leed se lucieron e incluyeron su nombre en el clásico de una de las bandas más importantes de la historia.

La letra de la canción para Bielsa:

Abre los ojos, mira hacia el cielo, somos Leeds.

Solo soy fanático de Leeds de una familia de Leeds.

Porque es fácil venir, Marcelo, Heckingbottom tuvo que irse.

Llévanos a donde van las victorias porque realmente importa, somos Leeds, somos Leeds.



Demasiado tarde, han pasado 15 años. Sentí escalofríos en mi espina dorsal, jugando League One todo el tiempo.

Adiós Campeonato, tenemos que irnos, tenemos que dejarlos atrás, tomaremos lo más alto.



Marcelo. oooooooh, la pretemporada fue s **** e. A veces nunca deseé haber estado en Borneo. Somos Leeds, Leeds, Leeds, Leeds, Leeds.



Veo al pequeño Heckingbottom en el banco, lo apago, F *** porque es solo f ***** g Barnsley Thunderbolts y un rayo, este fútbol es aterrador Oh Marcelo, (oh Marcelo) Oh Marcelo (oh Marcelo) .



Bielsa está aquí, y el diablo construyó un lado para Leeds For Leeds, para Leeds, para Leeds ...



¿Entonces piensas que puedes venir aquí y cambiar mi vida? ¿Entonces crees que puedo amarte más que a mi esposa? Woah Bielsea, escucha a Bielsa. Solo tengo que salir, solo tengo que salir de esta liga.



Somos f ***** g Leeds, somos f ***** g Somos Leeds. Leeds United importa, cualquiera puede ver. Leeds United importa, Leeds United es importante para mí.



Bohemian Rhapsody - Queen