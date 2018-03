Un refuerzo de lujo para la Sub 21

Rodrigo Mora es un futbolista en constante superación. Al uruguayo le diagnosticaron, en mayo del año pasado, necrosis aséptica en la cabeza del fémur por un infarto en el hueso. Algunos pensaron que no volvería a jugar, pero no se dio por vencido y volvió a las canchas. Hace una semana fue campeón con River de la Supercopa.



Pero para Mora no todo es fútbol. El uruguayo es muy amigo de Abel Ayala, actor que supo ganarse el cariño de todos en su interpretación de "César o él " en la serie El Marginal, que en 2017 se llevó el Martín Fierro de Oro. Con Sebastián Ortega, dueño de "Underground", a la cabeza, ya están trabajando en la precuela de la serie y "El Marginal 2" tendrá la actuación del uruguayo.



En las últimas horas se conocieron las primeras imagenes de Mora en plena actuación, encarnando a un recluso. Claudio Rissi, el actor que interpreta a Mario Borges, el preso que maneja la cárcel "San Onofre", lo elogió. "La rompió, este pibe la rompió", dijo con el uruguayo al lado.

Una publicación compartida de ABEL AYALA (@abell_ayala) el Mar 20, 2018 at 5:21 PDT

No es la primera aparición de Mora con el actor Ayala. En el canal de Youtube del "Guachín", el apodo que tiene su personaje "César" en "El Marginal", hay un video de los dos charlando, donde el futbolista de River cuenta algo más de lo que fue la lesión que lo mantuvo varios meses afuera de las canchas.