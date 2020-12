La reflexión más cruda de Maradona sobre sus arrepentimientos y sus adicciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Armando Maradona fue el responsable de varios hechos increíbles como jugador dentro de una cancha de fútbol y cuando cambió de rol a conductor en su programa de televisión no se quedó atrás. "La Noche del 10" estuvo a la altura del astro del fútbol mundial que en uno de sus mejores programas y, en gran esfuerzo de producción, se entrevistó a si mismo en una charla a corazón abierto.

El Maradona conductor preguntó a Diego sobre los arrepentimientos de su vida y este contestó. Lo primero que se le vino a la mente fue no haber disfrutado tanto de sus hijas mientras crecían. Y luego, dedicó una cruda reflexión a su consumo y adicción a la cocaína.

"Me arrepiento de haber hecho sufrir a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, a los que me quieren. No haber podido dar el 100% en el fútbol porque cuando se habla de droga en el fútbol yo daba ventajas. Yo con la cocaína daba ventajas, Diego, y vos lo sabes bien", comenzó el relato de Maradona en aquella ocasión.

"Nos drogábamos, no dormíamos, nos consumíamos y después teníamos que salir a la cancha", dijo el 10 en su programa de televisión en 2005 ante la mirada de sus padres, Don Diego y Doña Tota, en la tribuna. El video que compartió eltrecetv de Argentina continúa y Maradona cuenta más detalles de esa adicción que no lo hizo ser aún mejor dentro de la cancha y que no aparentó demasiado al jugador con la figura pública.

En medio de reconocimientos en todo el mundo y un sin fin de recuerdos para el ex jugador argentino, se mezclan reflexiones como esta dirigidas probablemente a aquellos, sobre todos los chicos, que pueden caer en la misma trampa. "Para el que se droga, cuando te viene el bajón, tenes que drogarte para seguir y es una cadena. Entonces te viene la desesperación de no poder salir. Ese era el miedo de no poder llegar al final".