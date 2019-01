El Real Betis te enseña a comer chocolates

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el equipo betico reina el buen ambiente y es que el profesor Marcos Álvarez hace todo para que el clima en el vestuario sea el mejor. Más allá de la parte física, apuestan a que el buen relacionamiento saque lo mejor de los jugadores.



Y es imposible para los más nuevos como el argentino Lo Celso o el mexicano Lainez, no integrarse con este tipo de juegos. Esta vez, el profesor dividió a los futbolistas en dos equipos y les propuso una forma curiosa de comer chocolates.

La abuela del club:

Con hinchas como estos, difícil no motivarse. La señora no se pierde un partido y no se ha casado porque solo ama al Betis.

La playlist del Betis:

Como el club español es un abonado en esta sección, te dejamos algunas notas con los mejores momentos del equipo en las redes sociales.