La reacción de Brozovic ante Suárez que hizo reír a Messi

Barcelona le ganó 2-0 a Inter de Milán en el Camp Nou y, tres fechas antes del final de la fase de grupos, logró la clasificación a los octavos de final.



El "Pistolero" puso la asistencia para el primero y se ganó los elogios por su actuación; pese a no marcar fue líder futbolístico del culé.



Suárez y el Barça salvan con creces la primera prueba sin Messi By Emiliano Esteves Suárez y el Barça salvan con creces la primera prueba sin Messi MIRA TAMBIÉN Suárez y el Barça salvan con creces la primera prueba sin Messi

En un intento de marcar su gol, Luis Suárez se hizo cargo de un tiro libre para aumentar la ventaja, pero el protagonista terminó siendo Marcelo Brosovic.



El Barça no pudo contar con Lionel Messi, pero Luis Suárez jugó un gran partido e instantes antes de ese tiro libre logró amonestar a dos rivales.



El tiro libre de Suárez no se fue afuera, no se estrelló contra la barrera y tampoco quedó en manos del arquero. Marcelo Brosovic se acostó detrás de la barrera y salvó lo que pudo ser gol del Barça.



Lionel Messi, que estaba en la platea con su hijo Thiago, no pudo contener la risa.