Ramon Calliste: jugó con Cristiano Ronaldo, se retiró a los 24 y ahora es millonario

Ramon Calliste volvió a ocupar un lugar en los periódicos ingleses y galeses como alguna vez soñó pero no fue por jugar al fútbol. Si bien llegó a ser catalogado como el 'próximo Ryan Giggs', compartió vestuario con Cristiano Ronaldo o fue presentado por Sir Alex Ferguson, dejó el fútbol profesional a los 24 años tras pasar sin pena ni glora por Manchester United y Liverpool.

Después de un buen paso por las juveniles del United, se fue a probar suerte con el equipo de Anfield pero solo logró brillar en la reserva. Para entonces, era parte del seleccionado juvenil de Galés, donde compartía con Gareth Bale.

“Recuerdo haber visto a Gareth Bale cuando tuvimos una sesión de entrenamiento de Gales sub-21 en el campo de Wrexham. Realmente no sabía quién era en ese momento, pero sabía que estaba en Southampton. Pero después del entrenamiento estábamos pateando al arco y pude verlo practicando tiros libres. Desde ese momento se podía ver que era un jugador especial. Fue genial jugar junto a él y otros grandes jugadores del mundo”, le dijo Calliste al medio inglés

En ese momento el entrenador que tenía en Gales le recomendó que consiguiera un equipo donde pueda ser titular y agarrar ritmo en primera división. Entonces, Ramon fue a parar al Scunthorpe Utd. y le sucedió lo peor. Una grave lesión en el tobillo y en los ligamentos acabó con su carrera.

“Si hubiera tenido la lesión en Manchester United o Liverpool, podría haber estado bien. Pero debido a que recibí el tratamiento en Scunthorpe, no creo que haber tenido la atención médica adecuada”, confesó el ex futbolista galés.

Pero no todo terminó tan mal para Calliste, su paso por el mundo del fútbol y sus contactos sirvieron de algo. Fundó GlobalWatches y se volvió millonario.

"Cuando me di cuenta de que el fútbol no me iba a dar la vida que quería, se trataba de emprender algo que me diera (ese estilo de vida) y rápido. Fue entonces cuando empecé a involucrarme en el negocio de los relojes a través de algunos contactos que tenía del mundo del fútbol".

“Trataba con futbolistas al principio, vendiéndoles relojes y ya tenía esa confianza allí. Incluso hoy, los clientes se conectan y ven que soy yo y se sienten cómodos comprándome. Puede que haya otras empresas que sean más fuertes que la mía, pero como jugué el juego, eso ayuda al negocio”, declaró Callistre en entrevista con The Sun.

"Tengo la suerte de que siempre ha sido muy rentable desde el principio. Algunos relojes los he podido vender hasta por 291.000 euros", dijo el empresario que factura en promedio 5.800.000 euros al año y no se arrepiente de que su destino no haya sido el deporte.

“Al final, el fútbol simplemente no era para mí. Con toda la habilidad que tenía, simplemente no era mi destino. No habría conocido a mi esposa, no habría conocido a mis hijos porque no habría venido a Londres en el momento en que lo hice”, concluyó.