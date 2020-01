¿Por qué Rafa Nadal hace el ritual de las botellas de agua y nunca rompió una raqueta?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rafael Nadal, uno de los tenistas más exitosos de la historia, brindó una entrevista al programa '60 minutes' donde dejó al descubierto algunos de sus secretos. Entre ellos, ¿por qué hace el ritual con las botellas de agua en cada partido? y ¿por qué nunca rompió una raqueta de tenis?.



El actual número uno del mundo con 33 años es perseverante, muy profesional, siempre se entrega al máximo y es muy meticuloso. Tiene como ritual de cada partido alinear las botellas de agua en el piso frente a su silla.



La razón que dio el español es que esto se debe a no querer perder la concentración durante el partido y que su ritual con las botellas lo ayuda a ello.



"Intento estar centrado para analizar si las cosas están funcionando bien, normal o mal". "Si no hago lo de las botellas a lo mejor estoy sentado y me distraigo; cuando hago siempre las mismas cosas estoy centrado en lo que tengo que hacer", admitió Rafa.

video ¿Por qué hace el ritual de las botellas de agua?

Nadal tiene un montón de récords en su haber, los ha roto casi todos pero hay algo que todavía no ha destruido: una raqueta de tenis. En una de las perlitas de la entrevista, 'Rafa' confesó que su récord de raquetas rotas es de cero.



"Mi familia no me lo hubiera permitido. Si rompo una raqueta significaría que no estoy en control de mis emociones", manifestó el español.