"¿Quieres una foto o no?": el desplante de Zlatan a un periodista argentino

El humor de Zlatan Ibrahomovic quizás no era el mejor. Los Angeles Galaxy cayeron 4-3 ante el Seattle Sounders de Nicolás Lodeiro y el equipo del sueco marcha en la séptima posición de la conferencia oeste, justo en puestos de clasificación al playoff.



De cualquier manera, la reacción del sueco no fue la mejor con un periodista de una señal argentina. En un video que su subió a su cuenta de Twitter el canal TyC Sports puede verse el desplante del futbolista para con el comunicador.



"¿Puedo comentarte algo?, me llamaron desde Argentina del programa de radio 'Boca de selección'. Ahora De Rossi..", comenzó a decir el periodista hasta que fue interrumpido por el sueco.



"¿Quieres una foto o no?", "No, no" contestó el periodista a lo que Zlatan dio media vuelta y siguió en lo suyo.