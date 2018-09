¿Quiénes son los hinchas nominados por FIFA al premio The Best?

Una de las novedades de los próximos premios The Best que otorga la FIFA es el galardón a la 'afición'. Desde la federación que regula el fútbol mundial eligieron tres nominados y será el propio público quien elija al ganador.



En Perú, Chile, Senegal y Japón ya están atentos a esta nueva categoría. Estos son los nominados al premio The Best de la 'afición'.

1 El solitario hincha de Puerto Montt

Quizás la nominación que más sorprendió fue la de Sebastián Carrera. El hincha de Puerto Montt viajó miles de kilómetros para ver a su equipo y al ser el único hincha de su cuadro en el estadio, debieron abrirle una tribuna solo para él.

2 Los hinchas de Japón y Senegal

Uno de los virales que dejó Rusia 2018 sin dudas fue el comportamiento de los hinchas de Japón y Senegal en las tribunas.



En la costumbre que iniciaron los japoneses, los hinchas se encargaron de limpiar las tribunas y juntar la basura luego de finalizado cada partido en el Mundial.

3 Los hinchas peruanos en Rusia 2018

Después de 36 años sin clasificar a una Copa del Mundo, al rededor de 40.000 hinchas peruanos inundaron las calles de Rusia apoyando a la selección del 'Tigre' Gareca.

Así los presenta FIFA