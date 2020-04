El 'putt' de pechos de la golfista Paige Spiranac que se volvió viral 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 los deportistas se las han ingeniado para seguir entrenando y no perder la práctica. Cristiano Ronaldo propuso un desafío de abdominales, maratonistas completaron los 42,2 kilómetros dentro de sus casas y la golfista profesional estadounidense Paige Spiranac sorprendió a todos con su 'putt' de pechos en Instagram.



Muy influyente en las redes sociales, Spiranac tiene casi dos millones y medio de seguidores en Instagram que la vieron jugar minigolf. La oriunda de colorado de 27 años no pierde la práctica en su disciplina con la plataforma que instaló en su propia casa.

El último video de la golfista fue un instructivo de varios golpes, muchos de los que utiliza en los circuitos en los que compite y otros que probablemente no pero sorprendieron a los fanáticos. Sobre todo el 'putt' de pechos.

El instructivo de Spiranac, la Kournikova del golf, se volvió viral. "Me encanta el 'putting' porque se trata de sentir y confiar. No hay una forma correcta o incorrecta de agarrar el putter. ¡Aquí están algunos de mis favoritos! Avísame si me perdí alguna", escribió la rubia junto al video. Y no fue el único que subió jugando dentro de su casa.