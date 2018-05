La promesa de Jorge Sampaoli tras recibir un curioso regalo de un periodista

Arzúa, a diferencia de los otros periodistas, no le preguntó por la situación de los jugadores ni la táctica, sino que le ofreció un curioso regalo para que se lleve al mundial.



"Sabemos de su gusto por el rock nacional y le quería entregar de mi parte, mi camiseta de la suerte de Oktubre, el disco de Los Redondos que salió hace 32 años, última vez que la Argentina salió campeón del mundo", le dijo el periodista que trabaja en el programa Punto Deportivo, de AM 1240, radio Cadena Uno.

"Quiero saber si y preguntarle si se anima, si llegamos a ese final que los 40 millones de argentinos queremos, si usted puede hacer la primera conferencia de AFA con esta camiseta puesta", agregó, emocionado.



"Se lo prometo y agradezco mucho por el gesto", dijo Sampaoli, que se paró a buscar la remera y saludar al periodista incapaz de caminar por estar en una silla de ruedas.



Tras la conferencia de prensa, LA NACION habló con Arzúa, quien le contó cómo se le ocurrió venir a la conferencia de prensa con la remera de Oktubre. "Cuando me llego la acreditación ayer, me puse a buscar un icono distintivo. Sabía que las preguntas las iban a hacer el resto de los periodista que saben de verdad", dijo entre risas.



"Siempre supe que es un hombre del palo del rock, más que nada de los Redondos. Es mi remera de la suerte, el disco salió en 86, la última vez que la Argetina salió campeón del mundo. También tiene un tatuaje del disco, que es un hombre sosteniendo una cadena, porque no romper las cadenas de los malos resultados y que este año sea el año que argentina se pueda coronar", agregó.



A pesar de estar en silla de ruedas por una parálisis cerebral, que "es una patología que me toco a mi por la prematurez", el periodista se tomó su discapacidad con humor, luego de que no pudo pararse a entregarle él mismo la remera. "Hay que tomarlo de esa manera. Uno en su vida personal transitó un montón de emociones y cuestiones dolorosas. Hay que verlo con humor para desarrollar lo que uno ama, que es el periodismo", indicó.



Sobre el final, Arzúa hizo su propia promesa."Si salimos campeones, voy a ir con una férulas especiales y voy a estar un minuto parado con el andador", concluyó.