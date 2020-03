La polémica cuarentena de Neymar en su mansión en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las imágenes que publicó Neymar Jr en su cuenta de Instagram levantaron la polémica. El brasileño siempre busca una excusa para poder dejar Paris y viajar a Brasil y la pandemia de Coronavirus no fue la excepción. El jugador brasileño del PSG se refugia en su mansión de Angra dos Reis con su hijo y varios amigos y llamó la atención el poco cuidado frente a la amenaza del COVID-19.



Después de grabar un video donde aplaude al personal médico por su labor durante la pandemia, Neymar subió varias fotos haciendo deporte con otras personas. Parece una contradicción pero así es la vida del astro del fútbol brasileño en cuarentena. "Un aplauso para los profesionales de la salud. Gracias por poner en riesgo sus vidas", había escrito Ney.

La mansión en la que Neymar se refugia del coronavirus en Angra do Reis MIRA TAMBIÉN Video La mansión en la que Neymar se refugia del coronavirus en Angra do Reis

Pero parece que se le olvidaron las recomendaciones que hicieron los propios médicos y de mantener el distanciamiento social. "Cansados pero felices. Hasta ‘Davizinho’ (su hijo, David Lucca), entrenó hoy”, escribió el delantero junto a dos fotos con varios amigos en una cancha de futvoley que se encuentra en el gigantesco fondo de su propiedad.

Las fotos que publicó Ney levantaron polvareda en la prensa brasileña que habla de la irresponsabilidad del jugador del PSG al que además los rumores no ayudan para nada. Varios portales afirman que lo vieron haciendo compras "como para alimentar a un batallón" en un shopping de Angra dos Reis.



Y es que Neymar no está solo en su mansión, lo acompañan además de su hijo y amigos, su preparador físico y su fotógrafo. Lejos de respetar las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) parece que Ney le hizo caso al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que declaró: "Brasil no puede parar".