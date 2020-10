La polémica por el agarrón del Kun Agüero a una jueza de línea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Agüero está de regreso. El delantero argentino, recuperado de la lesión en los meniscos de su rodilla izquierda, volvió a la titularidad en Manchester City después de cuatro meses. El equipo de Pep Guardiola superó a Arsenal por 1-0 en uno de los encuentros más atractivos de la quinta fecha de la Premier League.



El único gol fue anotado por Raheem Sterling. El partido, además, vivió una particularidad: en una acción de juego confusa y tras un reclamo, Kun tomó del cuello a la árbitra asistente Sian Louise Massey-Ellis.

El repudiable episodio ocurrió a los 41 minutos del primer tiempo. En zona de ataque, Agüero fue a disputar una pelota sobre el sector derecho. El rechazo del brasileño Gabriel rebotó en el argentino. Dio la sensación de que el ex jugador de Independiente estaba fuera de los límites del campo de juego cuando la pelota lo impactó, pero la jueza de línea Sian Louise Massey-Ellis marcó lateral a favor de Arsenal. "¡I'm out, i'm out! (¡Estoy afuera, estoy afuera!"), le reclamó Kun. Posteriormente, cuando la jugada siguió en otro sector de la cancha, el delantero tomó del cuello a Massey-Ellis en un gesto rápido, y luego volvió a integrarse al partido.

Surely Aguero can't get away with touching a lineswoman like that?!

pic.twitter.com/rp3srj27ev — DILLINGER 👹 (@DillanMUFC) October 17, 2020

Ella no reportó el incidente al árbitro principal del partido, Chris Kavanagh, por lo que el juego se siguió desarrollando sin interrupciones. Ahora habrá que esperar si la Premier League toma alguna determinación al respecto o si el incidente no le genera ninguna consecuencia al futbolista argentino. La mujer, de 35 años, es la esposa de Robert Ellis, quien también es árbitro.



Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, defendió al futbolista argentino en la conferencia de prensa posterior a la victoria de su equipo: "Conozco a Sergio desde hace años. Es la persona más buena que conocí. No quieran buscar un problema de esa situación, busquen en otro lado".



Agüero disputó 64 minutos (fue reemplazado por Ilkay Gündogan) y las estadísticas de Opta entregaron los siguientes detalles: tres asistencias (el que más dio en su equipo, junto con Joao Cancelo) y un remate al arco bloqueado. Es decir, se notó la falta de ritmo, aunque siempre buscó asociarse con sus compañeros y ser enlace en las jugadas.



A los 22 minutos, Manchester City llegó al gol tras una gran maniobra en conjunto que se inició desde el fondo. Agüero fue parte de la conducción y Sterling marcó el 1-0. "Cuando Sergio está en el campo de juego, sabés que puede haber un gol en cualquier momento. Es vital para ayudarnos a competir en todos los frentes y es genial tenerlo de regreso", elogió a su compañero el autor del único tanto.

El incidente entre Agüero y la asistente

​

​Tras su reemplazo, en el segundo tiempo, Agüero levantó sus manos en medio de un Etihad Stadium vacío y, con una sonrisa, simuló saludar al público en las tribunas. "Estamos increíblemente felices por su regreso. Por él y por nosotros. Fueron cuatro meses de ausencia y todavía está lejos de su condición, pero pudo jugar varios minutos. Y el próximo miércoles ya tenemos otro encuentro. Es importante tenerlo y precisamos sus goles", remarcó Guardiola. El próximo rival de los Citizens será Porto, de Portugal, en el estreno en la Champions League.



Agüero, el máximo goleador en la historia del City, estuvo afuera de las canchas desde fines de junio (117 días), cuando tuvo que retirarse lesionado sobre el final del primer tiempo ante Burnley luego de recibir una falta dentro del área.