"Please, look the line": la desesperada súplica de Pablo Cuevas a la umpire

El ATP de Hamburgo le trae buenos recuerdo a Pablo Cuevas ya que allí fue finalista en 2016 y acaba de meterse en el cuadro de octavos de final tras vencer al estadounidense Taylor Fritz -28 del ranking mundial- en sets de 6-4 y 6-2 a su favor.



El salteño se aseguró, con esta victoria, 45 puntos para posicionarse mejor en el ranking mundial que lo encuentra en la posición 63 con 862 puntos.



Ahora el tenista uruguayo deberá esperar al ganador del partido que disputarán este miércoles Daniel Evans (34 del mundo) y el griego Stéfanos Tsitsipás (6 en el ranking ATP).



Cualquiera de los dos rivales será duro para Cuevas como también lo fue Fritz y prueba de ello es la súplica que tuvo el uruguayo para la umpire. El uruguayo aprovechó que el partido se jugó en polvo de ladrillo y quería que la jueza fuera a ver la marca que había dejado la pelota.



A pesar del ruego de Cuevas, la umpire no fue a chequear. En un perfecto inglés el tenista le pidió por favor que esperara y mirara la línea. "No, no, no, wait. Come here, come here. Please, please. Look the line. look the line", gritó desesperado.