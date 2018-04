VAR criollo: "Mirá la cámara a ver si toco al jugador.."

Los bohemios duraznenses juegan en Flores, al estar en obra, el estadio Silvestre O. Landoni.



El fotógrafo de El País, captaba imagenes -fotos y videos- al costado de la cancha, cuando promediando el segundo tiempo se origina la particular jugada.



El delantero Mauro Olivera (19 años de edad, campeón del Interior con la selección de Durazno) disputa el balón ante el defensa, Yury López, de Huracán.



Presiona la salida yendo al piso y el defensa acusa una falta, aquejando dolor.



El arbitro, Diego Fagundez (Florida), cobra y muestra tarjeta amarilla al delantero, ante lo cual el duraznense, considerando que no fue falta, pidió ver la cámara, que estaba al lado.



"Nooo, mirá la cámara; mirame la cámara a ver si toco al jugador..!", dijo a viva voz, señalando hacia el reportero.



El arbitro, miró de reojo, pensando quizás en rever la jugada, pero se percató de que la tecnología del VAR no ha llegado a nuestro fútbol, menos aún al interior del país.