El picante y tenso cruce entre el 'Cacique' Medina y Frank Kudelka: ¿qué se dijeron?

Talleres de Córdoba y Newell's Old Boys de Rosario empataron 1-1 en el Estadio Marcelo Bielsa por la Copa Liga Profesional de Argentina y de esta manera el equipo cordobés sigue líder en la serie que comparten con Boca Juniors y Lanús. Con una estelar victoria en La Bombonera, el equipo de Alexander Medina está puntero pero no la tuvo nada fácil en su visita a 'la lepra'.

La 'T' jugó todo el segundo tiempo con un hombre de menos y aún así pudo empatar gracias al gol de Tomás Pochettino que puso cifras definitivas luego de que Maxi Rodríguez adelantara a Newell's. Una vez finalizado el partido, el 'Cacique' tuvo un fuerte entredicho con el entrenador del equipo local: Frank Kudelka.

“No tenés respeto, sos un maleducado. Maleducado..”, le dijo Kudelka a Medina que respondió: “¿yo te falto el respeto, Frank? ¿Yo te falto el respeto?”.



“No camino en tu calle”, retrucó el entrenador de Newell's a lo que el de Talleres respondió: “andá para tu casa, entonces”. Pero la discusión no quedó ahí y se puso aún más tensa.

video El picante cruce entre Medina y Kudelka

Con sonido ambiente, el duro cruce entre el Cacique Medina y Kudelka cuando terminó el partido 🔥 pic.twitter.com/U4nHvUddhM — El Tuiter Matador (@ETMSports) November 24, 2020

“A mí no me vengas a prepotear, che estúpido. ¿A quién le ganaste?”, volvió a disparar el argentino y el uruguayo le contestó: “Me dijeron que eras bobo, pero no tanto. ¿Qué pelotudo, eh?".



Luego Mauro Formica, jugador de Newell's fue a increparle al 'Cacique' que calentaron el partido y mientras saludaban a los árbitros Kudelka volvió a la carga. "Me gustaría solito mano a mano" y Medina le respondió: "Tenes mi teléfono, llámame".