“Perdoná si te hice sentir mal”: el noble gesto de Scola con una periodista tras una nota

“Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta”, dijo Luis Scola, de la selección argentina de básquetbol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El capitán no solo se refería al partido, donde cayeron ante Eslovenia con gran actuación de Luka Doncic, si no también a las respuestas que le dio a una periodista en una entrevista post partido y por las que decidió disculparse.

“Si te sacude alguien, que sea Scola”, dijo la periodista Sofía Martínez junto al video de la nota en una de sus historias de Instagram. La cronista de consultó al jugador si la defensa había fallado en el partido y el ánimo y la respuesta de Scola no fueron los mejores: “118 puntos, 48 de un jugador, me parece bastante obvio que la defensa no estuvo en donde tiene que estar para ganar un partido en un Juego Olímpico”, dijo el capitán.

“¿Cómo ves al equipo?”, preguntó la comunicadora y la respuesta de Scola tampoco fue la mejor: “Me parece bastante obvio también. Ahora mismo, mal. Hoy no estamos en un buen momento, no estamos jugando bien”.

Pero los capitanes tienen que serlo dentro y fuera de la cancha, y dar el ejemplo. Luis Scola, que está jugando sus quintos Juegos Olímpicos y se colgó una medalla de oro y otra de bronce, le escribió a Martínez para disculparse por la nota.

“Hola Sofía. Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta”, fueron las palabras del basquebolista y la cronista las compartió con todos sus seguidores en su cuenta de Instagram.