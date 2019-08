¿La peor publicidad de Cristiano Ronaldo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El video se hizo viral y solo dura treinta segundos. Seguro la presencia de Cristiano Ronaldo fue un factor pero también influyó el baile que el portugués tuvo que hacer al final.



CR7 es la cara de 'Shopee' una plataforma para compras online que anunció junto al futbolista especiales descuentos.



En el video Cristiano anota un gol de tiro libre pero cuando va a festejar se da cuenta que todo el estadio estaba atento a sus celulares. En redes sociales no pararon de hablar de la coreografía que hizo el hombre de Juventus al final.



"Ronaldo es un hombre de muchos talentos pero la actuación no es uno de ellos", escribió el diario The Sun en Inglaterra, mientras los seguidores se preguntaron por qué no rechazó la oferta o cuánto le deben haber pagado.