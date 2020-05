¿Fue penal? "Pipita" Higuaín rompió el silencio y habló de la jugada con Neuer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Higuaín rompió el silencio. En entrevista con el programa argentino "Líbero" de TyC Sports, el "pipita" volvió a hablar con un medio argentino y se refirió a la famosa jugada de la final del Mundial de Brasil 2014 en la que chocó contra el arquero alemán Manuel Neuer. ¿Fue penal?



Con opiniones divididas en el programa, el propio Higuaín dio su versión de los hechos. "La verdad que soy uno de los pocos. Para todos fue penal, para mi no fue", confesó el periodista Ariel Rodríguez. "Entonces nos vamos a pelear"; dijo en tono de broma el "pipita".



"Entiendo lo que decís pero el arquero me pega un rodillazo antes de tocar la pelota", aclaró el jugador y les preguntó a los periodistas qué hubiera pasado si la jugada era al revés. "El viene hacia mí, yo no voy hacia él. No competimos en igualdad".



"Partimos de la base que es una jugada difícil", aclaró Rodríguez pero Higuaín siguió firme en su posición. "Lo peor de todo es que cobró foul mío", dijo incrédulo el protagonista.