"Pelota o plomo" la "amenaza" de los hinchas del Lech Poznan con Pablo Escobar

¿No será demasiado? En un partido que se jugó con público, aunque no demasiado en medio de la pandemia de Coronavirus, los hinchas del Lech Poznan de Polonia recibieron a sus jugadores para el clásico con un mosaico gigante del extinto narcotraficante colombiano Pablo Escobar y la leyenda "Pelota o plomo", haciendo referencia a la famosa frase de Escobar "Plata o plomo".



No era un partido más, era el clásico ante Legia Varsovia que iba primero. Los hinchas del Lech Poznan, segundo a once puntos, querían al menos quedarse con el clásico pero el mensaje fue demasiado.



De cualquier manera, sus jugadores estuvieron a la altura del partido y antes de la media hora ya ganaban 2-0. A veinte minutos del final, el Legia marcó el descuento pero no alcanzó. El Lech sigue a ocho puntos de la cima pero se quedó con el clásico.

Pelota o plomo. 😏 Ayer se jugó el partido entre el Lech Poznań y el Legia en la liga de Polonia. Hinchas del equipo local armaron un tifo con la cara de Pablo Escobar para recibir al equipo, incluyendo la frase "pelota o plomo". 🤦🏻‍♂️ 📽 IG/misza_s pic.twitter.com/7X18mIh7FV — Albert Enamorado 🇦🇹👹 ⚽ (@albertenamorado) July 5, 2020

Seguramente al momento del inicio del partido muchos de los jugadores no sabían quién era el personaje de la bandera o qué decía el polémico mensaje. Y la televisión tampoco. Quizás fue por desconocimiento pero el mosaico de la hinchada del Lech se transmitió en vivo y pudo verse durante todo el partido.