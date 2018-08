El 'Patrón' Bermúdez, un barra y un machete: La anécdota de Seba Domínguez

En el programa Podemos Hablar de Telefé, el ex Newell's y selección Argentina Sebastián Domínguez contó una anécdota que lo une al 'Patrón' Jorge Bermúdez cuando los dos jugaban en el equipo de Rosario.



No eran los mejores momentos del equipo en la temporada 2003/2004 y un barrabrava quiso amenazar a los jugadores, pero no contaba con la reacción del colombiano.



"Un barra nos fue a ver al vestuario. La conversación empezó a girar en torno a los resultados. Yo era el capitán hasta la temporada anterior. Pero el de ese momento era el 'Patrón' Bermúdez, colombiano y con unos huevos muy grandes", contó Sebastián Domínguez.



"En un momento se pone a discutir cara a cara con este muchacho y el barra le dice: 'Esperame acá que voy al auto'. Cuando salió venía con un machete y el 'Patrón' tenía de la mano a su hijo de 11 años". "Se le plantó", confesó el argentino sobre Bermúdez.



"La discusión duró 30 segundos. Los dos cara a cara puteándose, pero el 'Patrón' en ningún momento reculó. No me lo tatué en el brazo porque no me animé", dijo Domínguez.