"¡Paren de llamarme!", la broma pesada de Tsitsipas a Kyrgios en su cumpleaños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El griego Stefanos Tsitsipas decidió jugarle una broma a su colega Nick Kyrgios con motivo de su cumpleaños número 25 este lunes. Y la reacción del australiano no tardó en llegar.



Tsitsipas, de 21 años, publicó en su cuenta de Instagram una foto suya con un cartel que decía “llámame” junto a un número de teléfono y como pie de foto escribió "levantale el ánimo a otros".



Hasta ahí todo normal, pero el número de teléfono del cartel no era el suyo. Era el de Kyrgios. En medio de la cuarentena por Coronavirus, con mucha gente en sus casas y pendientes de las redes sociales, seguro que el australiano recibió un montón de llamados en su cumpleaños.



Los seguidores de Tsitsipas notaron que la característica del número era de Australia y ahí se dieron cuenta de que podía tratarse de Kyrgios, además la foto de perfil en Whatsapp era de Nick junto a algunos amigos.



¿De quién fue la broma?, Kyrgios le respondió a Tsitsipas pero los mensajes que llegan al número no son recibidos. ¿Será una broma entre los tenistas para sus seguidores?

Luego de la publicación que levantó una ola de mensajes dirigidos al número, Kyrgios en su cumpleaños le respondió a su amigo. “Eres un completo idiota. ¡¡¡Todos paren de llamarme!!!”