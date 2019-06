El padre es de Independiente pero él quiere ser de Boca: la charla entre los dos se volvió viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La divertida charla entre el padre hincha de Independiente y su pequeño hijo que quiere ser de Boca Juniors se viralizó.



No es nada fácil para el niño. Toda su familia es hincha del rojo pero él no se rinde. "Toti es de Independiente, papá es de Independiente, el tío Toto es de Independiente, Beni es de Independiente, el abuelo es de Independiente… ¿De quién sos vos?", preguntó el padre casi rendido ante las respuestas de su hijo.

El diálogo entre padre e hijo:

-Soy de Boca.



-¿Por qué?

​

-Sí.



-Vamos a hacerla fácil. Aquí vamos a ser todos de Independiente. Ningún hincha de Boca.

​

-Yo.



-Pipi, ¿vas a ser de Independiente?

​

-No, de Boca.



-¿Por qué?

​

-Sí.



-No papá, acá de Boca es la Antonia. ¿Y sabés dónde duerme la Antonia? ¿Dónde duerme la Antonia?

​

-Aquí.



-Pero afuera. Hincha de Boca, para afuera. Toti es de Independiente, papá es de Independiente, el tío Toto es de Independiente, Beni es de Independiente, el abuelo es de Independiente… ¿De quién sos vos?

​

-De Boca.



-La p… que te parió…

​

-No se dice la p… que te parió.



-Sí, hijo. Tenés razón. Pero me dan ganas de enfurecerme cuando hacés estas cosas. ¿Quién te compra la leche a vos?

​

-Papi.



-¿Quién te compra huevitos de pascua?

​

-Vos.



-¿Quién te cambia el pañal?

​

-Vos.



-¿Quién te hace dormir la siesta?

​

-Vos.



-¿Quién te pone el buzo de Hulk?

​

-Vos.



-Entonces, ¿vos de quién tendrías que ser? ¿De Independiente o de Boca?

​

-De Boca.