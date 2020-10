Nurmagomédov destrozó a su rival y llorando anunció su retiro en memoria de su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Khabib Nurmagomédov, el mejor peso ligero de todos los tiempos en la MMA se retiró sorpresivamente tras derrotar por sumisión en el segundo asalto a Justin Gaethje. El triángulo del ruso liquidó la pelea a su favor y estiró su impresionante récord a 29-0 y en toda su carrera nunca fue cortado ni derribado.



El UFC 254 quedará para el recuerdo. Después de someter a Gaethje, Nurmagomédov se derrumbó totalmente conmovido sobre el octágono, comenzó a llorar desconsolado y en sus primeras declaraciones tras la pelea anunció su retiro, para sorpresa de todos.



"Dios me dio todo, gracias a mi equipo que estuvo acá. Hoy quiero decir que ésta es mi última pelea, no hay forma que pueda volver sin mi padre", sentenció el luchador que perdió a su padre y entrenador que falleció por coronavirus en Moscú el pasado mes de julio.



"Le dije a mi madre que ésta sería mi última pelea. Le dije a UFC que después de esto me ponga como número uno en el ránking libra por libra. Creo que merezco ser el número uno... Este era el sueño de mi padre", dijo Nurmagomédov que se retira de las artes marciales mixtas con un récord que parece insuperable.

"Soy el campeón indiscutible e invicto de la UFC (Ultimate Fighting Championship) con un balance de 13-0 (en la UFC) y con 29-0 en toda mi carrera profesional en las MMA", declaró después de su victoria en Abu Dabi.



El irlandés Conor McGregor fue uno de los primeros en felicitar al ruso de 32 años por su brillante carrera."Respeto y condolencias por tu padre, una vez más. Para ti y para tu familia. Atentamente, los McGregors", escribió en Twitter en nombre de su familia.