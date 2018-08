En una noche: El Barça le 'robó' un jugador a la Roma

Inesperadamente, la Roma eliminó a Barcelona en la vuelta de los cuartos de final de la última Champions League , el 10 de abril pasado.



En Barcelona lo vivieron como una afrenta. No la olvidaron. Y no esperaron a volverse a encontrar en el máximo torneo europeo de clubes para cobrarse revancha. Lo hicieron apenas tres meses y medio después, con la opulencia con que los clubes más poderosos amenazan dominar a voluntad el panorama futuro del fútbol mundial.

El volante brasileño Malcom, de 21 años, jugador del Girondins de Burdeos, de la Ligue 1 francesa, durante la pasada temporada, se veía ya con la camiseta de la Roma. Todo estaba arreglado entre los clubes. Los italianos pagarían 32 millones de euros por el pase y los directivos del Girondins alcanzaron a publicar en la web oficial del club que el acuerdo estaba cerrado.



Malcom, que jugó 96 partidos con el Girondins y logró un total de 23 goles y 13 asistencias, viajaba rumbo al aeropuerto de Burdeos para volar un avión con destino a la capital italiana cuando sonó su teléfono. Los directivos le comunicaban que había una oferta del Barcelona por 41 millones de euros, 9 millones más que los que había acordado pagar la Roma. El brasileño (que ya jugó en las selecciones menores de su país pero todavía no debutó en la mayor) no abordó aquel avión.



Hoy por la mañana, fue el turno del Barcelona de dar la noticia. "El jugador firmará contrato con el club para las próximas cinco temporadas, hasta el final del curso 2022/23", detalló.

"Esto que ocurrió es fácil de explicar y complicado de entender", reaccionó el director deportivo de la Roma, Ramón "Monchi", Rodríguez Berdejo. "Malcom era el perfil de jugador que buscábamos, cerramos trato el lunes a las 17, a las 21 debía volar rumbo a Roma. Pero antes del vuelo, me llamó uno de los agentes del jugador para decirme que el viaje sus suspendía porque el Girondins no le daba permiso. Ahí supimos de la oferta del Barcelona".



Según Monchi, la Roma mejoró esta mañana la oferta del Barcelona. "Se envió por escrito", explicó. "Estamos evaluando iniciar acciones legales". El directivo reconoció que no existe ningún documento firmado entre el Girondins y la Roma. "pero cruzamos tantos mensajes que podemos afirmar que la negociación estaba cerrada", contó a la Gazzetta dello sport.



Malcom se someterá hoy a las pruebas médicas en Barcelona y se incorporará a la gira que el equipo de Ernesto Valverde hará por Estados Unidos. Los dirigentes del club catalán informaron que el pase se produjo luego de los persistentes rechazos de Chelsea de venderle a Willian, que fuera figura del seleccionado brasileño en Rusia.



El volante es la tercera contratación del Barcelona para la nueva temporada, tras el central francés Clement lenglet (exSevilla) y otro brasileño, el volante central Arthur Melo (exGremio de Porto Alegre). Entre los tres pases ya gastó 106 millones de euros.



Tanto Barcelona como la Roma disputarán la próxima edición de la Champions League, que arranca a mediados de setiembre. Si les toca enfrentarse, habrá en juego más que la voluntad del equipo catalán de tomarse revancha de la última eliminación.