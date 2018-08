Los niños tuvieron su picadito en el Saroldi

No fue un día más para los niños que fueron a ver a sus equipos al Saroldi. Desde River los hicieron sentir como profesionales. Cuando los de primera división se fueron a los vestuarios, los más pequeños entraron a la cancha.

En el entretiempo, en su día, niños de River Plate y @DanubioFC jugaron juntos en el Saroldi#DiadelNiño 😄👦🏻👧🏻🔴⚪⚫⚪ pic.twitter.com/owR6s1NQQL — River Plate Oficial (@cariveruruguay) 12 de agosto de 2018

Eran un montón e incluso una cancha profesional les parecía quedar pequeña mientras corrían todos detrás de la pelota.

📸 El picado del entretiempo en el Saroldi pic.twitter.com/rJAukhO5RX — Danubio Fútbol Club (@DanubioFC) 12 de agosto de 2018

En un partido que fue relatado por la voz del estadio y con mucha marca, el resultado no pudo ser otro que 0-0. Aunque no pudieron convertir un gol, seguro fue un Día del Niño diferente que no olvidarán.

📷 Algunas postales del picadito que realizaron niños de River y Danubio, disfrutando su día #DiadelNiño 😄👦🏻👧🏻🔴⚪⚫⚪ pic.twitter.com/PnAAxUsFVq — River Plate Oficial (@cariveruruguay) 12 de agosto de 2018

Mientras sonaba 'Cielo de un solo color', así jugaron los niños en la cancha de River Plate:

#RIVvsDAN | En el entretiempo sigue el fútbol entre River Plate y Danubio pero entre los más chicos. El darsenero homenajea a los niños en su día con un picadito entre hinchas de ambos equipos. pic.twitter.com/rQNqzgiBZk — Pablo Cupese (@CupesePablo) 12 de agosto de 2018