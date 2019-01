11.000 niños le dieron una lección al Calcio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los aficionados del Inter recibieron una sanción tras realizar cánticos racistas ante Napoli y San Siro debía permanecer a puertas cerradas para el siguiente partido.



Once mil niños llegaron al estadio para dejar un importante mensaje. La mayoría con camisetas del Inter, otros del Sassuolo y algunos hasta con la del Milan o Napoli, todos en la misma tribuna mirando el partido.



Dentro de la campaña 'Buu' que intenta erradicar el racismo de las canchas de la Serie A, los niños fueron los que aleccionaron a los más grandes.



En la previa al partido, un aburrido 0-0, fueron entrevistados por las cámaras de 'El Día Después'. "El fútbol debería ser algo relevante para los niños, pero viendo los cánticos racistas me parece asqueroso", dijo uno. "Somos todos iguales, no somos diferentes por ser de otra ciudad o el color de la piel", concluyó otro.