Nike y Adidas se unieron en una campaña tras la muerte de George Floyd

La marca norteamericana Nike cambió su histórico eslogan y lanzó un video como su campaña contra el racismo tras la muerte de George Floyd que desató muchas protestas que se extienden y estremecen a todo Estados Unidos.



Más inédito que el cambio de lema de la marca del Swoosh, que pasó de "Just Do It" ("Solo hazlo") a "For Once, Dont´t Do It" ("Por una vez, no lo hagas"), fue que Adidas compartió la campaña de la marca norteamericana en sus redes sociales. "Juntos es como nos movemos hacia adelante. Juntos es como hacemos el cambio", dijeron desde la marca alemana.

El mensaje de Nike en el video:

"Por una vez, no lo hagas. No pretendas que no hay un problema en América. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes. No pongas más excusas. No pienses que esto no te afecta. No te sientes atrás y en silencio. No pienses que no puedes ser parte del cambio. Seamos todos, parte del cambio".