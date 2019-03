Neymar vivió la eliminación del PSG desde afuera y se quejó del arbitraje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lesionado, el jugador más caro de la historia, que miró desde la grada el partido bajó en el tramo final a nivel de cancha, donde se encontraba cuando el árbitro, ayudado por el VAR, señaló un penal de Kimpembe en el tiempo de descuento que, marcado por Raishford, supuso la eliminación de los franceses.

Tras el duelo, a través de las redes sociales, calificó de "vergüenza" la decisión arbitral y dijo que no se puede cobrar penal en esa jugada.



"Es una vergüenza. Ponen a cuatro tipos que no entienden de fútbol para analizar una jugada... ¿Cómo va a cobrar mano de espaldas?. El penal no existe", escribió en Instagram.