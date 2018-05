Morro: "No voy a ver a Boca, voy a comer un asado"

De hecho, los que lo persiguen son Lautaro Martínez (Racing) y Sebastián Ribas (Patronato), ambos con 11.

El uruguayo de Godoy Cruz es decisivo dentro de la cancha y siempre se las arregla para sorprender fuera de ella, con algunas declaraciones y anécdotas entre divertidas y curiosas.



En referencia al compromiso de Boca ante Unión, que se jugará este domingo en la Bombonera, el Morro señaló: "No voy a ver a Boca mañana. Nunca lo miro, tengo un asado. Si es domingo, al mediodía. Me entero cuando llego al vestuario al otro día porque no miro tele. No miro el fútbol argentino, me pongo a mirar fútbol uruguayo", comentó en tono de broma el Morro en diálogo con AM 990.



A su vez, el atacante fue consultado sobre su táctica para ejecutar penales y develó el truco. "Un amigo me dijo siempre que mire las rodillas. Por suerte viene saliendo bien", cerró.

