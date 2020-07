10 momentos de Bielsa en Leeds: del "humo" y el "spygate" al ascenso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 15 de junio de 2018 comenzó la aventura de Marcelo Bielsa en Leeds United. Después de haber sido despedido de Lille de Francia en noviembre de 2017, el entrenador argentino firmó un contrato por dos años con el club de la segunda división de Inglaterra para intentar cumplir el objetivo de llevarlo de regreso a la Premier League. El club se estaba levantando después haber vivido años nefastos: el descenso en 2004, la quiebra de la institución, la caída a tercera división... El recorrido de Bielsa, que ya lleva dos años, tuvo un ritmo frenético y apasionado. El DT conquistó al club y los hinchas desde el primer momento y hoy, dos años después de su asunción, el sueño se hizo realidad: Leeds consiguió el ascenso después de 16 años de espera.

"Siempre fue mi ambición trabajar en Inglaterra y tuve varias oportunidades de hacerlo a lo largo de mi carrera, pero siempre sentí que era importante esperar al proyecto correcto para venir", explicó Bielsa aquel 15 de junio. "Por eso, cuando un club con la historia del Leeds United me hizo una oferta, me fue imposible rechazarla. Estoy emocionado por el desafío que tenemos por delante y vamos a trabajar duro para lograr grandes cosas en este club".



El Loco reemplazó a Paul Heckingbotham, quien fue despedido tras pasar solo 16 partidos en el banco de suplentes. Y para Andrea Radrizzani, presidente y propietario de Leeds, contar con Bielsa fue un sueño hecho realidad que terminó con el final feliz esperado: en la quinta experiencia del entrenador argentino en un club europeo (primera en el ascenso), logró su mejor resultado final.

Aquí, 10 momentos que comprimen los dos años del DT en un club que lo adoptó y lo tendrá para siempre en el recuerdo como un gran ídolo.



1 Un inicio especial: puso a sus jugadores a recolectar basura



En sus primeras semanas de trabajo, antes del debut, el DT envió a sus dirigidos a juntar la basura de los alrededores del campo de entrenamiento de club durante tres horas. ¿Por qué? Bielsa calculó que ese es el tiempo de trabajo que le lleva a un aficionado poder pagar la entrada para ver a su equipo, y así le quiso mostrar a su nuevo plantel el esfuerzo que un hincha debe hacer.



Bielsa revolucionó el club desde su llegada. En su presentación, por ejemplo, leyó una carta en inglés en la que aseguró que no dominaba bien el idioma, para luego seguir respondiendo preguntas en español por más de 30 minutos. El 5 de agosto de 2018, Leeds venció como local al Stoke City por 3-1, en un encuentro válido por la primera fecha de la Championship.

2 Un inicio prometedor: ocho juegos invicto y récord histórico



Desde el promisorio debut con victoria, Leeds enfiló una racha de ocho juegos invicto: 4-1 a Derby County, 2-0 a Rotherham United, 2-2 con Swansea, 3-0 a Norwich, 0-0 con Middlesbrough, 1-1 con Millwall y 3-0 a Preston North End. Con este inicio, el DT rompió una marca histórica: al sumar el éxito ante Bolton por la Carabao Cup, fueron cuatro encuentros al hilo con victoria, algo que ningún otro entrenador había podido conseguir en el inicio de su mandato en el club.



Recién el 22 de septiembre de 2018, Leeds United perdió por 1-2 ante Birmingham y dejó atrás su invicto en la Championship luego de nueve fechas disputadas: llevaba cinco victorias y tres empates con 18 puntos sobre 24 posibles. Fiel a su estilo, Bielsa disparó: "La derrota se debió a un error mío. Tomé una mala decisión para este partido y en el momento en que lo corregí ya estábamos dos goles abajo. Mi equipo cometió errores técnicos pero fueron por la decisión que tomé antes del partido".

3 "Spygate": el escándalo por el espionaje de Bielsa

A principios de enero de 2019, Frank Lampard, entrenador de Derby County, detectó un "espía" dando vueltas en la última práctica antes de jugar con Leeds. Tras el aviso, la policía comenzó a buscar al sospechoso, que fue visto en las inmediaciones del campo de entrenamiento con unos binoculares. Lo detuvieron, se conoció que era un espía enviado por Bielsa y se desató el escándalo del "spygate".



Después de las críticas de Lampard por la falta de fair play y tras un duro comunicado de Leeds sobre la "integridad y honestidad" en el trabajo del club, Bielsa brindó una conferencia de prensa en la que confesó que vio entrenamientos de todos los rivales y hasta ofreció una presentación por PowerPoint en la que se encargó con lujos y con detalles de desnudar aspectos de estrategia de sus rivales. La Liga Inglesa de Fútbol (EFL) le abrió una investigación y el equipo fue multado meses después con 260 mil dólares, que los pagó el DT.





Pequeña muestra de cómo organiza Bielsa el análisis de los equipos en función a los sistemas tácticos que utiliza ⚽️



"Cada partido nos toma más de 300 horas de trabajo. No me hace falta ver un entrenamiento del rival para saber cómo juega"

"Puedo decir que he observado a todos los rivales contra los que jugamos y vimos todas las sesiones de entrenamiento antes de enfrentarlos. Aunque mucha gente dijo que estaba violando el fair play y que estaba haciendo trampa, lo que hice no es ilegal. No se especifica. Podemos discutirlo, pero no es una violación de la ley. Tendré que adaptarme a las reglas del fútbol inglés porque soy responsable de esta situación", dijo Bielsa, y agregó: "Todo esto sé que no sirve para nada, lo hago exclusivamente para sentirme más en paz. Lo he verificado infinidad de veces: esto no permite ganar partidos".

4 Fair play: el día que Leeds empató 1-1 porque se dejó meter un gol

Fue una de las jugadas más inéditas de la temporada anterior. Leeds, tras un cierre irregular, se quedó sin chances de consumar el milagro del ascenso directo de una forma más que peculiar. Frente a Aston Villa como local, Mateusz Klich marcó el 1-0 en una jugada con polémica por la supuesta lesión del delantero rival Jonathan Kodjia (tendido en el suelo) y Bielsa les pidió a sus dirigidos que se dejaran marcar el empate. Albert Adomah lo hizo casi sin resistencia (solo el capitán Pontus Jansson atinó marcarlo y terminó discutiendo con sus compañeros) y selló un empate insólito.





"No se lo regalamos, se lo devolvimos. Los hechos con los que se vieron y la interpretación de los hechos los expresamos a través de la conducta que mostramos. El fútbol inglés es reconocido en ese sentido, por lo cual yo no soy quien debe expresarse en un lugar en el que esa forma de actuar es un valor", señaló Bielsa en diálogo con la cadena Sky Sports. Luego, en septiembre, esa jugada ganó el premio Fair Play en "The Best", la gala de la FIFA.

5 Final del sueño: derrota con Derby County en los playoffs del ascenso



En su estadio, y tras ganar 1-0 como visitante en el partido de ida, Leeds perdió 4-2 frente a Derby County, el equipo de Lampard que quedó en el centro de la polémica del "spygate", y no pudo alcanzar la final de los playoffs por el ascenso en la temporada 2018/19. Con la seriedad que lo caracteriza, y eligiendo cada palabra, Marcelo Bielsa brindó una conferencia triste, donde habló de merecimientos, de frustraciones y de dolor por no haber logrado el objetivo.





"Si se tienen recursos y material para obtener algo que no se obtiene, si se superan las dificultades que se tienen que superar, y se está en condiciones de acceder y no lo hace, hay que asumir las culpas. Las dificultades que superó este equipo invita a pensar de que llegó más lejos de lo que podía. Pero no es cierto. Leeds mereció salir primero o segundo, y estaba en condiciones de ganar este playoff", dijo el DT. "El dolor se consume. No hay otro camino que someterse a que el tiempo pase. A mí me da mucha tristeza por los jugadores, yo les diría que es muy difícil que alguien esté más dolido que ellos. Y me duele el dolor de los hinchas. Todas esas cosas son responsabilidades que hay que asumir. Es muy difícil para el que conduce hacerse cargo de una decepción colectiva tan marcada".



6 La continuidad: fumata blanca y "¡Vamos Leeds, carajo!"



Dos semanas después de no poder concretar el ascenso, el equipo del norte inglés anunció oficialmente la continuidad del DT. Pese a no conseguir el objetivo del ascenso tras perder ante el Derby County en las semifinales del playoff, el trabajo realizado por Bielsa justificó el apoyo de la directiva y los hinchas del Leeds. El técnico, además, firmó un contrato de dos años con Leeds en junio de 2018 y el club mantuvo el derecho de prorrogar o rescindir el contrato al final del primer año. La curiosidad es la forma en que el club inglés anunció la noticia: en uno de sus tuits subió un video de una "fumata blanca", haciendo alusión a que la decisión ya estaba tomada, como cuando se elige a un nuevo Papa y se escribió: "¡Vamos Leeds carajo!".



Semanas después, Bielsa reconoció: "Tenemos la ilusión de mejorar lo de la temporada anterior. Nuestra obligación era ascender, no lo conseguimos y fue decepcionante para todos porque no cumplimos con las expectativas. Este año se renueva la posibilidad, ojalá estemos en condiciones de conseguir el ascenso".





7 "¿Duerme así?": Bielsa, de jogging a todos lados



"No me sorprendería si Marcelo duerme con su conjunto de entrenamiento de Leeds United". Las redes sociales explotaron en Inglaterra y la Argentina con una foto viral de un auténtico Marcelo Bielsa. A mediados de septiembre del año pasado, el técnico fue visto en un supermercado de la ciudad inglesa y sorprendió a todos por realizar la compras en "Morrisons", la cuarta cadena de supermercados más grande del Reino Unido y reconocida por su tinte familiar y económico, con el pantalón y el buzo deportivo de su actual equipo.





Luego, en octubre, Leeds festejó su centenario en un acontecimiento con leyendas que se realizó en el propio estadio Elland Road. Hubo una cena a la que estuvieron invitados los integrantes del plantel profesional y el entrenador rosarino. El festejo era anunciado como un "evento de gala". Los presentes vistieron rigurosamente sacos, camisas, corbatas, moños, algún smoking, salvo Bielsa: fue con el buzo y pantalón de la marca que viste al club.



8 "Yo soy una persona muy rechazada en mi país, dicen que vendo humo"



Tras un buen inicio de temporada 2019/20 (llegó a enhebrar siete victorias seguidas entre noviembre y diciembre), que siempre lo mantuvo en los puestos de pelea por el ascenso, el arranque del 2020 fue malo: perdió cuatro, empató dos y ganó solo un partido de los primeros siete del año en el momento más crítico. Ante diferentes consultas y cuestionamientos sobre rendimientos puntuales y generales de su equipo, el DT explotó.



"Yo soy una persona muy rechazada en mi país. Entonces, cada vez que explico algo, repercute en Argentina diciendo que yo vendo humo. Por eso me da tanta vergüenza explicar lo que pienso, porque siento que sólo va a servir para confirmar que vendo humo", dijo Bielsa. "Entonces, hay una sola manera de evitar esto: ganar todos los partidos. Más allá de que no lo consigo habitualmente, sé perfectamente que en la Argentina, pero en el mundo también, el apoyo sólo te lo da el triunfo. Y casi todos los entrenadores somos perdedores, por eso estamos tan solos".

9 En cuarentena: pedido a los jugadores, estatua y fotos con los hinchas



En marzo, tras la suspensión del fútbol y en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Marcelo Bielsa y sus futbolistas tuvieron un gesto para contribuir con las finanzas del Leeds United y con los 272 empleados de la institución que más lo necesitan: aplazaron y recortaron el cobro de sus salarios. Pero, además, el DT acordó con los dirigentes el envío de bicicletas fijas y máquinas para musculación a cada casa, para que los jugadores pudieran ejercitarse.

Pese a la falta de fútbol, los fanáticos de Leeds no resignaron su furor por Bielsa. Tony Clark, un hincha de 46 años que es director de la compañía Trade Furniture, encargó una estatua de bronce de 75 kilos de Marcelo Bielsa desde Bali, Indonesia, y la donó al club. Además, tras la flexibilización de la cuarentena en el Reino Unido, desde mayo se vieron diferentes fotos de los fanáticos con el DT en la calle.

10 El regreso: ilusión en las calles, festejo en el campo y ascenso



En Leeds, la reanudación del fútbol a mediados de junio avivó la esperanza de que Marcelo Bielsa pueda devolver al equipo a la Premier League tras 16 años de ausencia. "In Bielsa we trust" ("Creemos en Bielsa") fue uno de los lemas que se vio en uno de los murales que custodia desde lo alto al estadio Elland Road. Y, aunque el regreso a la actividad comenzó con una derrota (2-0 con Cardiff), el equipo nunca más perdió: cinco triunfos y un empate le alcanzaron para sellar el ascenso, en un intenso final con 10 éxitos en los últimos 12 partidos.



Aunque la consagración llegó por televisión, después de que West Bromwich Albion no pudiera vencer a Huddersfield Town como visitante este viernes, la ciudad del condado de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, vive hoy uno de sus días más felices en mucho tiempo. Leeds, tres veces campeón de la Liga (1968/69, 1973/74 y 1991/92), deja atrás sucesivos pesares y puede gritar que ya es de primera otra vez. Bielsa le devolvió la ilusión a un histórico equipo inglés.