Messi llegó a Argentina con foto familiar navideña incluida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lionel Messi aterrizó en Argentina para pasar las fiestas junto a su familia en su Rosario natal y su esposa Antonela Roccuzzo compartió una postal navideña junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

"Les deseamos una navidad llena de amor y salud. Feliz navidad", escribió en su Instagram la esposa del jugador del Barcelona de España.

Valladolid 0 - Barcelona 3: Messi anotó el gol 644 y superó el récord de Pele en Santos By Pablo Cupese MIRA TAMBIÉN Valladolid 0 - Barcelona 3: Messi anotó el gol 644 y superó el récord de Pelé en Santos

Poco después de haber superado el récord de Pelé como máximo anotador en un mismo club, el argentino se subió a un vuelo privado hacia Argentina donde pasará la navidad y volverá a España antes de fin de año.

Fue un año atípico y al Barcelona no le fue del todo bien, pero Messi terminó cerrando una buena temporada personal tras alcanzar un nuevo récord y ser incluido en The Best para el once ideal de la temporada y de la historia.