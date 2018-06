¿Por qué Messi hizo una tapa junto a una cabra a pocos días del Mundial Rusia 2018?

El título de la nota, que también se puede leer en español, es "Messi: El G.O.A.T". Goat en inglés significa cabra, pero también coincide con las siglas de la expresión "Greatest Of All Time" (el más grande de todos los tiempos).



Para la revista, el N°10 es el mejor futbolista de historia, y ponerlo junto a una cabra fue la imagen metafórica elegida para graficarlo.

El periodista también explica el porqué de esta afirmación: "Aunque los críticos (y por supuesto los aficionados de Pelé, Maradona o Cristiano Ronaldo) le han cuestionado la corona, es difícil superar su lista de logros.



Hasta la fecha, Messi ha levantado 32 títulos con el Barça - incluidas 9 Ligas y 4 Champions League. Con la selección Argentina ganó la medalla olímpica en Pekín 2008 y el Mundial sub 20.



A nivel individual cinco Balones de oro, cinco Botas de Oro y el Guinness World Record por lograr la mayor cantidad de goles oficiales en un año natural. Es también el máximo goleador histórico de La Liga y una lista sinfín de récords que no caben en ésta página y que no cesa de ampliar".



Más allá de que aceptó la propuesta y posó junto a los animales, el propio Messi le bajó el entusiasmo a la publicación y, fiel a su perfil bajo, opinó: "No me considero el mejor, creo que soy un futbolista más". Y sentenció: "En la cancha al final somos todos iguales cuando comienzan los partidos".



En el artículo, también cuenta cómo fue la reacción de Leo cuando vio los animales al llegar a la sesión de fotos. "El Efecto Messi también parece trasladarse a ciertos animales.



Cuando Messi llega a nuestra sesión de fotos y ve las cabras en el set de rodaje, interactúa con simpatía con los animales, se ríe y se divierte con uno de los cabritos. Ambos posan como auténticos modelos profesionales para la foto.



Toca el momento cabrón: Messi agarra con fuerza la cuerda de la gran cabra y controla con gran destreza el imponente animal. El futbolista mira a cámara con una mirada confiada, un punto desafiante. La sesión va como un tiro", detalla.



Luego, agregan un textual del capitán argentino: "Soy un enamorado de los animales. He crecido con ellos y me han enseñado muchas cosas. Ahora tenemos a nuestro perro Hulk que realmente es uno más de la familia, siempre lo sumamos. Nuestros hijos aprenden muchísimo de Hulk: las muestras de amor de los chicos a él y de él hacia los chicos son constantes".

Otras frases de Messi



El Mundial Rusia 21018: "Será importante trabajar bien en la preparación porque en las Eliminatorias estuvimos luchando hasta el final y tampoco tuvimos demasiado tiempo para prepararnos (...). Tenemos todavía que hacernos más fuertes como equipo para ser candidatos y poder estar al nivel de otras selecciones como Francia, Alemania, Brasil o España. Pero tenemos un buen grupo de jugadores y la selección Argentina es candidata siempre, da igual como llegue, siempre aspiramos a lo máximo y buscaremos ir poco a poco pero firmes para conseguir ir avanzando en el torneo".



Su deseo de volver a la Argentina. "Tuve que dejar la Argentina cuando era muy chiquito y extraño muchísimas cosas (...). Vuelvo siempre que puedo a cargar las pilas junto a mi gente y algún día espero que se dé que pueda volver a vivir allí. Hay veces que notás que las cosas buenas de tu país son las que más te alegran y, las malas, las que más de duelen".