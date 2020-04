La mentira que tuvo que decir Maxi Rodríguez para firmar con Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actual jugador de Newell's Old Boys de Rosario, Maximiliano Rodríguez, confesó en una charla con Juan Pablo Sorín que tuvo que mentirle al entrenador del Liverpool, Rafael Benítez, para poder fichar por los 'Reds'.



La 'fiera' y 'Juanpi' Sorín son muy buenos amigos, compartieron en la selección de Argentina y el ex Peñarol se sintió en confianza para contarle al ex Cruzeiro con total sinceridad lo que tuvo que hacer para llegar al Liverpool.



“Me vengo a pasar Navidad (a Rosario) del Atlético Madrid. Me bajé del avión y tenía muchas llamadas perdidas de un número oculto y de mi representante, un español. Me dijo ‘Maxi, te está llamando Rafa Benítez, atiéndelo que quiere hablar con vos. Quiere que vayas para Liverpool’. Yo ya había hablado con Mascherano (jugaba en los Reds) y Fernando Torres, que había jugado en Atlético. Cuando me habla Rafa me da 48 horas para decidir si iba o no”, contó Maxi sobre lo que le sucedió de cara a la temporada del año 2010.



Para ese entonces Rodríguez pasaba un buen momento en el Atlético de Madrid pero la posibilidad de jugar en la Premier lo seducía y no quería dejar que se le escapara la oportunidad. Ni siquiera cuando el entrenador le dijo que quería que todos en el vestuario hablaran inglés.



“Él me dijo que quería que en el vestuario hablaran todos inglés. ‘¿Vos sabés?’, me preguntó. Le dije que se quedara tranquilo, que sí, que no se preocupara. En realidad yo no quería que se cayera la operación”.



“Se da todo, llegamos allá, conferencia de prensa y Rafa me dice ‘Maxi, primero empiezo yo y después seguís vos’. Le digo ‘Rafa, te tengo que confesar algo. No sé nada de inglés, lo único que se decir es hello, no te dije porque no quería que se cayera la operación’. Me dijo ‘nooo, sos un hijo de p...’. Nos cagamos de risa ahí y después tuve que aprender inglés ahí. Me largué a hablar, me costó un poco”, confesó la 'fiera' que luego se ganó el cariño de los hinchas y dejó un gran recuerdo en Anfield.