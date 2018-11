Un mensaje contra la violencia desde Rusia

Entre el reclamo de Gremio de Porto Alegre después de quedar eliminado por River, la presencia o no de Gallardo en cancha, el público visitante y que se habla mucho de lo que puede sufrir el equipo que no logre el título; la histórica final entre Xeneizes y Millonarios cada vez agrega más presión.

Mientras tanto, desde el viejo continente Sebastián Driussi (ex River) y Leandro Paredes (ex Boca), los dos jugadores del Zenit de San Petersburgo, calman las aguas con un mensaje de paz.



"Somos rivales no enemigos, disfrutemos de esta histórica final sin violencia", escribieron los jugadores al mismo tiempo que subieron una foto de los dos con las camisetas de sus ex clubes en Twitter.

Somos rivales no enemigos, disfrutemos de esta histórica final sin violencia. ⚽️🔴⚪️ @LParedss pic.twitter.com/RYnCMUl4xj — Sebastián Driussi (@SebadriussiOk) 2 de noviembre de 2018