Luis Suárez se robó todos los flashes en el duelo entre Atlético de Madrid y Alavés por LaLiga de España. El 'pistolero' llegó al gol 500 de su carrera y el 'colchonero', que ganó con ese tanto, sigue líder del torneo. Pero no fue el único uruguayo destacado.

Mientras Lucas Torreira estuvo en el banco, "Josema" Giménez estuvo sólido en la defensa de los de Diego Simeone, incluso estando cerca de poder anotar. El restante uruguayo estuvo del otro lado, Facundo Pellistri tuvo un gran partido jugando por banda derecha en el equipo de la ciudad de Vitoria y se llevó mucho más que los elogios de Luis Suárez.

No lo perdonó: "Josema" Giménez" barriéndose ante Facundo Pellistri. Foto: Reuters

En medio de los festejos y una carta tras convertir sus primeros 500 goles, el salteño se tomó el tiempo de subir una foto junto a Pellistri en su cuenta de Instagram y le dedicó unas palabras: "Un placer Facu Pellistri, seguí así crack que vendrán cosas buenas".

El mensaje de Suárez a Pellistri: "seguí así crack, que vendrán cosas buenas". Foto: @luissuarez9

El juvenil ex Peñarol no se quedó atrás con los elogios y no solo para el 'pistolero'. "Un sueño haber compartido cancha contigo", le dijo a Suárez y saludó a los uruguayos del Atlético de Madrid. "Un placer conocer a "Josema" Giménez, Lucas Torreira y a vos. Cracks los tres! Felicitaciones por los 500!", escribió Pellistri junto a unas fotos del partido en sus redes sociales y también de la camiseta número 9 de Luis Suárez que se llevó como recuerdo.