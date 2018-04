Con un mensaje, Neymar emocionó hasta el llanto a una niña

Neymar, que se sigue recuperando de su lesión, protagonizó un emocionante momento con una niña que sueña ser futbolista.



El hecho se dio en el programa presentado Steve Harvey. Ahí, la niña de nombre Ariana apareció muy entusiasmada llevando un balón. La pequeña comenzó a conversar con Harvey hasta que llegó el momento del video de Neymar, algo que no esperaba, tal como se aprecia en las imágenes de Facebook.



"Hola, Ariana. Te quiero mandar un beso muy grande y darte las gracias por todo el cariño y apoyo que me das. Quiero decirte algunas palabras. Tienes que seguir creyendo en lo que quieres ser. Persigue tus sueños y no los sueltes nunca porque solo tú decides lo que quieres ser. Dios te bendiga y le mando un beso a toda tu familia", fueron las palabras de Neymar para la pequeña, que emocionó hasta las lágrimas por su conmovedor llanto.



Sin embargo, el mensaje no fue la única sorpresa que se llevó la pequeña Ariana de Neymar. Luego del mensaje del crack de PSG, Steve Harvey le entregó una caja a la niña que llevaba la camiseta autografiada del astro brasileño.



Mira el conmovedor momento: