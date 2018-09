El mensaje de Maradona antes de su debut en Dorados de Sinaloa

Este lunes por la noche Dorados de Sinaloa, que marcha decimotercero, se enfrentará al penúltimo de la tabla, Cafetaleros de Tapachula. El rival del equipo de Maradona tiene tres puntos en siete partidos y son los decimocuartos en las posiciones.



Dorados buscará empezar a escaparse de los últimos puestos y llegar a la Liguilla por el ascenso.

"Lo único que falta es que empiece a rodar la pelota y que los muchachos entiendan que necesitamos triunfos para ir a la Liguilla, y después se verá. Tenemos que empezar con fuerza y coraje (...) Estar acá es lo que me gusta. Si me dijeran de ir a a Hollywood, diría que no, porque no es mi palo. Mi palo es el perfume del olor del pasto", destacó Maradona. "Yo no escondo nada, no miento, no falseo y eso lo van a ver con el tiempo", dijo Maradona.