El mensaje despedida de Luis Suárez a Arturo Vidal: "tenerte de rival era insoportable"

Mientras él mismo define su salida del Barcelona, Luis Suárez se dedicó a escribirle un mensaje de despedida a su ex compañero Arturo Vidal.



El chileno era parte de los jugadores con los que Ronald Koeman no iba a contar en el equipo y dejó el Barça para convertirse en nuevo jugador del Inter de Milan.



El uruguayo confesó que no disfrutaba para nada de tenerlo como rival pero que todo cambió a partir de que Vidal se puso la camiseta blaugrana. "Tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía", le dijo.

"Tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía!!!! Un placer haber compartido con un crack de jugador como sos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa", le escribió Suárez a Vidal.

Mientras tanto, los rumores en torno al delantero de la selección uruguaya lo vinculan con el Atlético de Madrid para estar bajo el mando de Diego Simeone con un contrato de dos años.

Tenerte de rival era insoportable por lo grande que sos como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona sos mas grande todavía!!!! Un placer haber compartido con un crack de jugador como sos. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa 👑🔝👏#crack pic.twitter.com/FdBLteAI2k — Luis Suarez (@LuisSuarez9) September 20, 2020