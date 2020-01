"Me asusté por ella", el bonito gesto de Rafa Nadal con una niña alcanza-pelotas 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Nadal venció en tres sets al argentino Federico Delbonis y ahora continuará su participación en el Australian Open ante Pablo Carreño. Aunque el duelo ante el Delbonis fue bastante cómodo, Nadal tuvo un momento difícil y tenso dentro de la cancha que lo llevó a tener un gran gesto con una niña alcanzapelotas.



Una bola rápida del español golpeó justo en la cabeza a la niña y el tenista se asustó por el golpe. La cara de Rafa, como pudo verse en la transmisión, se transforma a medida que ve cómo la pelota se dirige justo hacia la cabeza de la niña.



Luego de vencer en tres sets Nadal se dirigió al público y el periodista le preguntó sobre su reacción con la chica y que eso describe de buena manera la clase de persona que es.



"Para ella seguro no fue un buen momento", dijo Nadal y despertó las risas de los espectadores. "Me asusté por ella. La bola iba rápido y le dio en la cabeza. Es super valiente", reconoció en español.

Luego del pequeño accidente, el tenista nacido en Manacor fue directamente a ver cómo se encontraba la pequeña y la saludó con un beso. "Seguramente dentro de 15 años ya no le de mucha importancia", declaró volviendo a hacer reír a los presentes.



Nadal se acordó de Wimbledon hace algunos años y dijo que "pudo ser uno de los momentos más aterradores que he tenido en una cancha" y se dirigió a la niña: "me alegro que estés bien. Sos muy valiente, bien hecho!".



Cuando terminó el partido Rafa tuvo otro gesto con la niña, que además de llevarse un pelotazo se fue a su casa con la vincha del tenista español.