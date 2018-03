MascheCiao se volvió viral

Comenzó como una broma en una reunión entre amigos, pero gracias a las redes sociales se volvió viral y terminó siendo portada de varios sitios en la web.



"No lo convoquen a Mascherano, no va más, no va más, no va más, más, más. No lo convoquen a Mascherano, ni de 5 ni de central", dice la letra de 'Bella Ciao' que cambió este grupo de amigos.



"Salió en el cumpleaños de un amigo, el fin de semana pasado. Se había reunido todo el equipo de fútbol de los sábados y estábamos pensando en qué jugadores iba a llevar Sampaoli al Mundial. 'Este tiene que ir, este no', decíamos. Y en un momento uno que es hincha de Boca bajó a Mascherano: 'no va más', dijo. 'No va más, no va más, no va más, más, más', y el resto salió solo", le dijo Lucas Pierrestegui al diario Olé de Argentina.

VIDEO Este es el video original