Marcos Llorente engañó a su novia para una emocionante propuesta de matrimonio

En ese lugar, el Wanda Metropolitano, Marcos Llorente ayudó al Atlético de Madrid a conseguir LaLiga de España y, en el mismo sitio, el club le devolvió las gentilezas para que se quede con su chica. Después de hacerle creer algo totalmente diferente, Llorente transformó la escena en una propuesta de matrimonio emocionante.

La pareja fue al Wanda Metropolitano y Paddy, ahora prometida de Llorente, creía que sería una entrevista para Marcos; pero sería mucho más que eso. Con el aval del club y la complicidad de un equipo de producción estaba todo preparado para que fuera la entrevista más especial de sus vidas.

Al comienzo respondieron preguntas sobre lo que significó para ambos el título del equipo colchonero, luego vieron un video en las pantallas del estadio de los mejores momentos de Llorente con la camiseta del 'Atleti' pero enseguida un clip de los dos cambió el sentido. Al final las imágenes, Llorente recordó una publicación en Instagram donde su novia había escrito "Si, quiero" y esperó que lo dijera nuevamente.

video El engaño y la propuesta de Llorente en el Wanda

"Marcos me dijo que el día que me pidiese matrimonio iba a ser el día más feliz de mi vida, y ese día fue ayer. Yo se supone que iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca", escribió Paddy en su cuenta de Instagram junto al video que seguro no ha parado de ver. "No existe mejor compañera de vida", escribió Llorente en su perfil.