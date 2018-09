Maradona terminó su primer entrenamiento con el saludo vikingo

Ante miles de hinchas y numerosos medios de comunicación, en un ambiente festivo con música de fondo, Maradona se encontró esta tarde con los integrantes de su equipo y reiteró la meta de poner al conjunto en Primera División en el menor tiempo posible.



De buen ánimo, vestido con los colores del 'Gran Pez' Diego comandó la práctica y comenzó los intercambios con las figuras antes vio en vídeos; en algún momento dejó de dar órdenes y comenzó a bailar al ritmo de la música.

Antes de una conferencia de prensa, Diego permaneció encerrado en su habitación del lujoso hotel donde está hospedado y analizó vídeos de los Dorados junto a su equipo de trabajo.



"Vamos a buscar los partidos, a mí no me gusta defender", dijo ante los medios y luego reiteró la idea ante sus jugadores, entre quienes están los delanteros Vinicio Angulo, ecuatoriano, y Facundo Juárez, argentino, quienes hasta ahora se desempeñaron como titulares en el ataque.



Los Dorados de Maradona suman tres victorias, tres empates y tres puntos en el torneo Apertura 2018 y ocupan el antepenúltimo lugar, con la peor ofensiva, dos goles en seis partidos, y una defensa con altibajos.



"Bienvenido D10egol. Confiamos en ti, Diego. Aquí no criticamos, solo admiramos", rezó un cartel exhibido por un hincha en el entrenamiento que también tuvo en las gradas a los jugadores de fuerzas básicas de los Dorados.

Diego terminó la práctica sin zapatos y así dirigió una especie de ceremonia de agradecimiento a los hinchas. Sus jugadores se alinearon para hacer palmadas con los brazos levantados mientras el entrenador daba gracias a sus seguidores.

Además de buscar hilvanar una racha ganadora para intentar el pase a la liguilla y disputar el campeonato, al frente de los Dorados Maradona tendrá otro reto, avanzar lo más lejos posible en la Copa Mx, en la cual ya está clasificado a los octavos de final.



El argentino tendrá una semana para trabajar y tratar de mostrar su idea de juego el próximo lunes cuando su equipo recibirá a los Cafetaleros de Tapachula, últimos de la clasificación.