El manual de la AFA "para tener una oportunidad con una chica rusa"

"Las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos. Las chicas rusas odian los hombres aburridos. No seas negativo. No hagas las preguntas típicas, sé original".



No es broma: la cita forma parte del curso "Idioma y cultura rusa - Pensando en el Mundial", promocionado por el sitio oficial de la AFA como un curso destinado a dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas que concurran al próximo Mundial Rusia 2018.



Así presentaba el curso la AFA:

[INSTITUCIONAL] El martes 15 de mayo, en la sede de Viamonte, se dictará un curso de idioma ruso destinado a dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas que concurran al próximo Mundial https://t.co/8u7lETzl0F pic.twitter.com/BrEriiAEM0 — AFA (@afa) 13 de mayo de 2018

La presentación se hizo esta tarde, en la sede de la calle Viamonte, en la que la AFA recibió una nutrida cantidad de vistantes. Algunos de ellos no tardaron en replicar este tipo de consejos en las redes sociales, lo que desató una oleada de críticas por el contenido misógino y machista.

Recién salgo de acá. Nos sacaron los cuadernos y los devolvieron sin esa página. https://t.co/Q8kVsitdNf — Alejandro Wall (@alejwall) 15 de mayo de 2018

El curso, a cargo del profesor de idioma ruso Eduardo Pennisi, se llevó a cabo esta tarde en el tercer piso de la sede de Viamonte, de 15 a 18.



El objetivo del seminario, según constaba en la web, era el de "capacitar en conocimientos mínimos necesarios del idioma y la cultura ruso". El departamento a cargo de este curso fue la comisión de responsabilidad social deportiva y sustentabilidad de la AFA.

Un texto copiado de un blog

"Si no tienes confianza en ti mismo, entonces necesitas practicar hablando con más mujeres", puede leerse en otro párrafo escrito en castellano neutro.



El texto está copiado del blog "Amor está en ruso", un sitio que se presenta como "un acercamiento a las relaciones interpersonales con personas de la extinta Unión Soviética". El post "Cómo tener una relación una chica o chico ruso" fue copiado y pegado sin modificación alguna.

No podían faltar, los memes sobre el manual de la AFA:

Como no podía ser de otra manera, el ingenio de la gente en twitter se hizo eco de lo que sucedió con el curso que dictó la AFA.



