¿La mano de Dios?: Un dibujo de Messi cobró vida seis años después

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un joven arquitecto en Bangladesh ganó fama luego de que su dibujo digital de Lionel Messi se recreara en un partido de la vida real, seis años después.



El dibujo de Suhas Nahian en 2013 muestra a Messi driblando y pasando a un grupo de jugadores en verde y blanco, inclinando su cabeza hacia adelante mientras uno de los defensores lo toma por su camiseta del Barcelona.



Fotos de Lionel Messi durante un partido reciente ante Real Betis lo muestran casi en la idéntica pose, recreando el dibujo de seis años atrás.



"Pinté algo hace seis años y los dioses del fútbol hicieron que la imagen se hiciera realidad", dijo Suhas en su Instagram

El Arquitecto le dijo a AFP que miró el partido de LaLiga ante Betis donde Barcelona ganó 4-1 y Messi consiguió un hat-trick, pero no notó nada especial hasta que un amigo suyo lo llamó con gran entuciasmo y le mostró las similitudes.



"Volví a ver y encontré que en verdad se parecían", dijo. "Fue fascinante y me sorprendió mucho".



Suhas, quien posee una firma de arquitectos, dijo que el dibujo que hizo como estudiante fue compartido por una página de fanáticos del fútbol que se llama Plaantik en aquel momento.

"Me enorgullece que mi dibujo me haya traído tanta fama y se haya publicado en medios españoles, argentinos e indios también", confesó. Suhas dijo que no eligió las camisetas blancas y verdes conscientemente.

"La camiseta del Barcelona es muy vibrante con el rojo y el azul, así que desde el punto de vista de los colores quería un verde para que Messi se mantuviera en foco", explicó el artista.



De esa manera "elegí esa camiseta verde y blanca, no específicamente pensando en el Betis pero con esa esencia de colores".



Suhas dijo que su obra era parte de una serie que incluía al drible de Messi, un cabezazo de Cristiano Ronaldo y un giro de Xavi Hernández.



"Soy fan del Barcelona pero admiro a todos los grandes jugadores. Por eso hice esa serie. Pero después de pintar a Messi no pude seguir con los demás", admitió.