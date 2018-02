Los lunes no son para el fútbol

Con cientos de serpentinas y pelotitas de tenis, los hinchas del Eintracht Frankfurt recibieron el partido ante el Liepzig este lunes.



Tras el inicio del partido, que se dio con varios minutos de retraso, los aficionados silbaron cada posesión de pelota del rival y abandonaron parcialmente una de las tribunas, desplegando una pancarta contra la disputa de encuentros los lunes.



"La cultura de los aficionados sufre, las audiencias crecen", "Incluso mi peluquero tiene libre los lunes" fueron los mensajes menos agresivos o vulgares que mostraron los aficionados.

¡PELOTITAS DE TENIS Y UNA INVASIÓN DE SERPENTINAS!#BundesligaxFOX - Así recibieron los hinchas del Eintracht Frankfurt al arquero del Leipzig. Se debe a una protesta por haber programado el partido para el lunes. pic.twitter.com/F9rjfkWXPu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 19 de febrero de 2018

Los dirigentes del club se solidarizaron con sus aficionados y por la megafonía sonó, antes del partido, la canción de Bob Geldof "I don't like Mondays" ("No me gustan los lunes").



Otros partidos, retrasado o aplazados, ya se habían disputado en lunes, pero es la primera vez en la historia que la Budesliga programa oficialmente un encuentro el primer día de la semana, según un acuerdo con las televisiones.



El próximo lunes está programado un partido del Borussia Dortmund y sus aficionados ya han anunciado que boicotearán el partido.



Esta temporada están programados cinco partidos los lunes y el contrato con los difusores prevé su celebración hasta 2021 por el momento.



Estos contratos han aumentado los derechos televisivos a 4.640 millones de euros en cuatro temporadas y los 36 clubes profesionales alemanes votaron a favor.