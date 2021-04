Luis Suárez felicitó a sus compañeros del Atlético y se acordó de los de Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Porque es un buen compañero y nadie lo puede negar. Luis Suárez se ganó el cariño del Barcelona y no solo a fuerza de goles, muestra de ello fue la despedida que tuvo tras su alejamiento del equipo culé. Además, no hace mucho tiempo que llegó al Atlético de Madrid pero va a festejar con sus compañeros hasta cuando no puede jugar. Un líder positivo.

Mientras se recupera de la lesión que sufrió en un entrenamiento previo al partido ante Betis, Suárez se hizo presente para ver jugar a sus compañeros del Atlético en el Wanda Metropolitano ante Eibar. Como si fuera en su honor, los 'colchoneros' golearon 5-0 con goles de Ángel Correa, Yannick Carrasco y Marcos Llorente. "Algo aprenden", bromeó en su cuenta de Instagram el delantero uruguayo. "Grande equipo. Con los goleadores", escribió junto a una foto con el argentino Correa y Llorente.

Cada vez falta menos para la definición de LaLiga en la que lidera el Atlético pero es perseguido de cerca por el Real Madrid y Barcelona. Los merengues están a tres y los culés pueden ponerse a dos puntos aún con el partido entre ambos por jugar, que sin dudas será muy especial para Luis Suárez.

El salteño probablemente se pierda un partido más pero seguro estará de vuelta para jugar ante sus "amigos" del Barcelona que vienen de ganar la Copa del Rey y recibieron las felicitaciones del delantero uruguayo. "Felicitaciones a todos los CULÉS. Y felicitaciones a mis amigos de allí", escribió Luis Suárez en una historia de Instagram.

Después de enfrentar al Huesca, al Bilbao y a Eche, el equipo de Diego Simeone se medirá al Barça el 8 de mayo y cerrará el torneo ante Real Sociedad, Osasuna y Valladolid.