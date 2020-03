¿Cómo se lleva Cesc Fábregas con sus vecinos en plena cuarentena por el coronavirus?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En su cuarto día de cuarentena por el coronavirus la relación del ex Barcelona con sus vecinos parece no ser la mejor. "¡Buenos días, mis vecinos!", gritó Cesc Fábregas abriendo los brazos en su balcón en Mónaco, y obtuvo una respuesta que no esperaba. ¿O sí?.



"Día 4 de aislamiento y la gente se está poniendo muy tensa aquí", escribió el jugador español y subió el video a su cuenta de Instagram.

video ¡Buenos días, mis vecinos!

A Cesc no le fue bien con su saludo y recibió un insulto: "Hey, ¡fuck you!" (Hey, púdrete), a lo que respondió "¡Yes, yes! Fuck you too!" (Sí, sí. ¡Púdrete tu también!).



Hizo estallar de risa a sus seguidores en Instagram pero seguro que Fábregas esperaba esa respuesta porque el momento fue un calco de la escena de Eddie Murphy en "Coming to America" o "Un príncipe en Nueva York", según el doblaje al castellano.