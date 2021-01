"El líder del líder": así vive Luis Suárez un partido del Atlético de Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras en el Barcelona lo extrañan a rabiar porque él lleva mas goles en el Atlético de Madrid que los delanteros del equipo culé, Luis Suárez no deja de ser él mismo mientras se va convirtiendo en una pieza cada vez más importante del equipo colchonero.

En una nueva entrega de 'El Día Después' de Movistar+, un imperdible seguimiento a Suárez muestra la manera en la que el delantero uruguayo vive los partidos.

Aunque no hace mucho llegó al club no para de darle indicaciones a sus compañeros, el estadio casi desierto permite escuchar sus desaforados gritos cuando se pierde un gol y también descubrir el particular 'tic' tomándose los testículos que también parece compartir con João Félix.

El Atlético está en lo más alto de LaLiga y Suárez de la tabla de goleadores tras una sufrida victoria ante Alavés en la que el 'pistolero' coronó con un gol sobre la hora.

Para ser líder hay que sufrir y aguantar y Luis Suárez lo hace a la perfección. Cambió un grito de "nooo" que parecía interminable por uno de gol sobre la hora que seguro siguieron festejando cuando llegaron a los vestuarios.