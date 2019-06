¿Qué les pasó a las jugadoras de Argentina en la Torre Eiffel?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque tuvo una gran reacción ante Escocia después de ir perdiendo 0-3, la selección de fútbol femenino de Argentina no contó con los otros resultados que precisaba en otros cruces y se despidió del Mundial de Francia.



La albiceleste comenzó el grupo con un empate 0-0 ante Japón, cayó ante Inglaterra 1-0 y empató ante Escocia. Con dos puntos en el grupo pudo haber clasificado, pero no se le dieron otros resultados de otras llaves como para pasar de fase.



De cualquier manera Argentina sumó puntos en la Copa del Mundo, le hizo partido a dos grandes rivales como Japón e Inglaterra y las jugadores pueden volver a su país con la frente en alto.



Las que casi no vuelven fueron Miriam Mayorga y Gabriela Chavez. Las dos salieron de paseo a la Torre Eiffel y tuvieron un percance. Mayorga se había fijado el camino de ida, pero se quedó sin internet en el celular para ver cómo volver.